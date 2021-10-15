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İşitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat yapıldı. İşitme kaybı yaşayan çocuğun başarılı ameliyat sonrasında daha net işitmeye başladığı belirtildi.

i̇şitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat
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İşitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat yapıldı. İşitme kaybı yaşayan çocuğun başarılı ameliyat sonrasında daha net işitmeye başladığı belirtildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bilateral iç kulak anomalisi olan 2 yaşındaki erkek çocuk hastaya aynı seansta iki taraflı koklear implantasyon uygulandı. İç kulak kireçlenmesi olan ve Sivas’tan Malatya’ya gelip Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastaya koklear implantasyon ameliyatı Doç. Dr. Işil Cakmak Karaer tarafından Doç.Dr. Secaatin Gülşen’in desteğiyle başarıyla uygulandı. İşitme kaybı yaşayan çocuğun başarılı ameliyat sonrasında daha net işitmeye başladığı belirtildi. Doğuştan işitme kaybı olan, iç kulak anomalisi olan ya da ateşli hastalık sonrası işitme kaybı yaşayan çocuk hastaların tekrar duymasını sağlayan koklear implantasyon ameliyatının Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldığı kaydedildi.

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(İHA)

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