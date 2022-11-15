İŞİMİZ ZORLAŞIYOR

Yeni Malatyaspor ayağına gelen fırsatları elinin tersi ile itmeye devam ediyor.

Muhtemel rakipleri karşısında öne geçmesine rağmen acemice hatalar sonucunda toplayacağı puanlardan olarak işini hayli zora sokuyor.

Koşan ve iyi mücadele veren bir takımın göz göre göre elden uçup gitmesi gerçekten üzücü.

Bir taraftan kulüp borçları ile boğuşan yönetim kurulunun en azında ligde kalma mücadelesi vermesi gerçekten işleri hayli içinden çıkmaz bir hala sokmuştur.

Eski yönetimin yaralarını saramayan ve geleceği hayli bir durumda olan Yeni Malatyaspor tek çare takımın ligde kalması.

Ancak acemice hareketler ve basit hatalar sonucunda kazanacağı en az iki müsabakada kaybedilen puanlar alınmış olsa ligin ikinci yarısında yapılacak iyi bir kamp ile yeniden yapılacak iyi bir başlangıç beklide umutları yeşerir kanaatindeyim.

Ancak görülen o ki gün geçtikçe kazanılan tecrübe ve beraber oynama alışkanlığı bile çare olmamış gibi…

Genç ve ilerisi için umut vaat edilen bu takım küme düşerse gerçekten üzücü olur.

Kazanılacak puanlar ile devre arası sonrası oynanacak müsabakaların sonucu çok önemli…

Malatya halkı başta siyasiler ve belediyeler olmak üzere en azında transfer tahtasını açmak için katkı yapmaları lazım. Kalsa süper olur şayet düşerse en azında gelecek adına umut olur.

Boluspor karşısında eline geçen fırsatları acemice harcayan ve yapılan basit hareketler mağlup olmamıza sebep oldu.

Verilen mücadele iyi ancak yeterli değil. Daha dikkatli olmamız gerek haftalarda alacağımız puanlar durumumuzu belirler.

Muhtemel rakiplerimizin kazandığı haftayı telafi etmemiz için iç sahada kazanmamız lazım.