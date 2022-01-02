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Anasayfa / Asayiş / Işıkta bekleyen VIP minibüse otomobil arkadan çarptı: 2 yaralı

Işıkta bekleyen VIP minibüse otomobil arkadan çarptı: 2 yaralı

işıkta bekleyen vip minibüse otomobil arkadan çarptı: 2 yaralı
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Bursa’da ışıkta bekleyen bir VIP minibüse arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çetin idaresindeki 16 U 9163 plakalı otomobil aynı yönde ışıklarda bekleyen Alican Çimen idaresindeki 16 CYM 47 plakalı VIP minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kemal Çetin ve yanında bulunan arkadaşı Engin Kaya otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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