İŞE BAKIN…

İşe bakın!

Adam milletvekili olmuş ama oyunu aldığı vatandaşa ana avrat, bacı kardeş küfrediyor.

Ve partisinden gık çıkmıyor.

Adeta olayı onaylar gibiler!

Oysa bu adamın milletvekilliği derhal düşürülmeliydi.

Hatta bu konuda hemen bir KHK çıkarılmalı ve hangi partiden olursa olsun vatandaşa küfreden milletvekilinin vekilliği düşürülmeli.

İşin bir başka tarafı ise ana muhalefetten bu olaydaki tutumu!.

“Olay bir provokasyon”muş…

Allahtan korkmak lazım.

Aynı şeyi İP başkanı da söylüyor.

“Burada bir provokasyon var” diyor.

Evet var.

Halka küfredenin provokasyonu var.

Ya orada o küfredilen bacının kocası, abisi, kardeşi olsaydı da o vekil olacak adama yumruğu indirip yere serseydi ne diyecektiniz?

Bunun olmamsına şükredin.

Çünkü doğuda insanların ailesine küfretmek insanı ya mezara ya hapse götürür.

Sizin gibi olayı kapatma yoluna gidip namus küfrünü hoş görmezler.

* * * *

Sıtmapınarı mahallesinde ki iki katlı iş yerinin çökmesi Malatya’ya örnek olmalı.

Büyükşehir ve ilçe Belediye başkanları hemen ve en kısa zamanda kentsel dönüşüme gitmeleri…

Elli yaşın üzerindeki yapıların, ister bir katlı ister yedi katlı olsun hepsi sırayla yıkılarak yeni ve depreme dayanıklı olarak sil baştan yapılmalı.

Bu çökme olayı kentsel dönüşümün ne kadar elzem olduğunun bir ispati değil mi?

Şehrin bütün bölgeleri elden geçirilerek insan can ve mal kaybına neden olmamak için

bu işe bir el atmalı belediyeler.

Hem binalar yenilenmiş hem dar sokaklar genişletilmiş hem modern yapıda evler veya binalar yapılmış olur.

Bu şehre kentsel dönüşüm bir an evvel gelmeli ve uygulanmalı.