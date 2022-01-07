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Anasayfa / Asayiş / İşçi servisinden kaçarken park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü

İşçi servisinden kaçarken park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü

i̇şçi servisinden kaçarken park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü
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Beylikdüzü’nde işçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tır, alev alev yandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, alev topuna dönen tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ambarlı Liman istikametine doğru ilerleyen tır iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için park halindeki 34 GV 0116 plakalı bir başka tıra arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından arkadan çarpan tır bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Sürücü kendisini güçlükle tırdan aşağıya atarken, sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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