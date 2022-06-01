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İş yerinin camını kırarak hırsızlık yaptılar!

İş yerinin camını kırarak hırsızlık yaptılar!
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Aksoğan Tur
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İş yerinin camını kırarak hırsızlık yaptılar!

Malatya’da hırsızlık için bir iş yerinin camını kıran 2 zanlıdan biri elini keserken, 4 adet telefon, bir miktar para ile yardım kutusunu çalan zanlılar kameralara yakalandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Şire Pazarı Sokak mevkiinde iki katlı bir iş hanında bulunan bir iş yerini gözüne kestiren 2 zanlı gece saatlerinde girdikleri iş hanında önce keşif yaptı. Hırsızlık için uygun anı kollayan zanlılar daha sonra bir iş yerinin camını kırarken bu sırada elini kesen zanlı hiçbir şey olmamış gibi kırdığı camların parçalarını temizledi. Çevredeki güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olayda panikleyen hırsızlar bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki esnaların haber vermesi üzerine iş yerine gelen M.E. ilk tespitlerine göre 4 adet telefon, bir miktar para ile yardım kutusunun çalındığını belirterek zanlılar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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