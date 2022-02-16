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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

i̇ş yerinde çıkan yangın korkuttu
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Van merkez Tuşba ilçesi inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Edilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.

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