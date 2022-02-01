i̇ş makinelerinin deposundan yakıt çalan zanlı tutuklandı

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Iğdır’da iş makinelerinden yakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlara yönelik yaptığı operasyonda kırsalda çalışan Devlet Su İşleri (DSİ) araçlarının depo kapaklarını kırmak suretiyle yakıt çaldıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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