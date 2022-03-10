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Anasayfa / Asayiş / İş insanının aracına saldıranlardan ikisi tutuklandı

İş insanının aracına saldıranlardan ikisi tutuklandı

i̇ş insanının aracına saldıranlardan ikisi tutuklandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü kişisel husumeti olduğu kişilerce aracının içindeyken kurşun yağmuruna tutulan iş insanı T.Ö yara almadan kurtulmuş, olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan ikisi tutuklandı ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 te Beldibi Mahallesinde gerçekleşti. Aracı ile tek başına seyir halinde ilerleyen T.Ö.’nün yanına yaklaşan bir araç kurşun yağdırmaya başladı, arabasına 7 el ateş edilen iş insanı T.Ö. yara almadan kurtuldu. Saldırıya uğrayan T.Ö.’nün 112 acil servisini aramasının ardından olay yerine sevk edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitleri ve T.Ö.’nün verdiği ifadeler ile güvenlik kameralarından aracı tespit edip, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayıp kullanılan silajla birlikte gözaltına aldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatılan dosyada araç sahibi F.Ç., aracı kullandıkları ve saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen M.K ve S.S ile azmettirici olduğu iddia edilen F.Ç. Emniyetteki sorgularının ardından Marmaris’te Adliyeye sevk edildiler.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Felat Ç. ve Fırat Ç. yurtdışı çıkış yasağı kararı ile adli kontrollü serbest kalırken Murat K. ve Süleyman S. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiler.

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