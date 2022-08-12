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Anasayfa / Yaşam / İş insanı Yiğitvar’dan eğitime önemli destek

İş insanı Yiğitvar’dan eğitime önemli destek

İş insanı Yiğitvar’dan eğitime önemli destek
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ESVET TÜRKOĞLU

İş insanı Alp Utku Yiğitvar Eğitime %100 Destek kampanyasına önemli destekte bulundu. Yiğitvar eğitime önemli destekte bulunarak Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi’ne 24 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt genelinde başlattığı Eğitime %100 Destek kampanyasına Malatyalı iş insanları da destek verdi. Bu kapsamda hayırsever iş insanı Alp Utku Yiğitvar tarafından Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi’nde 24 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptırılacak.

24 Derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi için Malatya Valiliği’nde bir protokol imzalandı. Protokolün imza törenine Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve iş insanı Alp Utku Yiğitvar yer aldı.

İmza töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, iş insanı eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, okul inşaatının kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması dileğinde bulundu.

 

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