i̇rfan buz’la yollar ayrıldı!

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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.” denildi.
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