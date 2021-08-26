i̇rfan buz’dan sistemde değişiklik sinyali!

Trabzonspor maçında denediği oyun sistemi elinde patlayan teknik direktör İrfan Buz, Göztepe ile oynanan karşılaşmada daha kalabalık defans hattıyla takımını sahaya sürmüş ve Benjamin Tetteh’in bireysel çabasıyla bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Buz oyun sistemleri hakkında yaptığı açıklamada yanlışta ısrarcı olmayacaklarını ve sistem repertuvarında farklı stratejiler deneyebileceklerini söyledi.

Süper Lig’in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıkları teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Doğu Anadolu ekibinin teknik direktörü Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buz, “Sezon başındayız, 2. müsabakamız. Takımlar açısından sistem, transferler ve takım içerisindeki uyum söz konusu. Çünkü hazırlık dönemi çok önemli ama lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden oyun ve puanlar çok önemli. O yüzden 3 puanla döndüğümüz için çok mutlu olduk” sözlerine yer verdi.

Oynatmaya çalıştığı sistemle ilgili de konuşan Buz, “Bir takımın repertuvarında farklı sistemler olursa o zaman tabii ki çok daha zenginleşir oyunumuz. İllaki yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuvarın içerisinde 3-5-2, 3-4-3, 4-3-1 gibi oynadığınızda ve 3-5-2 gibi oynadığınızda oyuncunuza ve oyununuza bağlı. Geçen sene son müsabakalarımızda özellikle Rize’de kazandığımızda 3’lü oynadık. Birkaç tane müsabakamız vardı. Bir takım repertuvarında eğer hücum sistemi oynayabiliyorsa gelişimi açısından kuvvetli kıldığını düşünüyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DOĞRULARI YAPMAK İSTİYORUZ”

Transferde yönetimin titiz davrandığını kaydeden tecrübeli teknik adam, “19 yaşında Jospin kardeşimiz var geçen sene alt yapıdan gelen. Yabancı arkadaşlarımız var. İlk müsabakada 4 tane 19 yaşında oyuncumuz alt yapıdan oynadı. Yomraspor’dan Mert Miraç oynadı. Tabi burada gençlerde şans veriyoruz. Yönetimimizle istişare içerisinde bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Gönül ister futbolcunun en kısa zamanda gelmesini. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor. Geriye baktığımızda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda gördük, transfer sıkıntıları oldu. Bunları yapmamak için doğru transferler yapmak için, doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler ortaya çıkıyor. Biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli. O yüzden kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirip gelen transferle birlikte gücümüze güç katalım” diye konuştu.

Gaziantep FK müsabakasında sahaya kazanmak için çıkacaklarını sözlerine ekleyen Buz şunları kaydetti: “Biz içeride oynuyoruz, konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygı değer bir rakip. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz edip ve kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz” ÖMER ALİ DELİBAŞ