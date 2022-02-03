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İran’da küçük uçak düştü: 2 ölü

i̇ran’da küçük uçak düştü: 2 ölü
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İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde hafif motorlu küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde hafif motorlu küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Havacılık Organizasyonu Kaza Soruşturma Bürosu Genel Müdürü Hasan Rezaifer yaptığı açıklamada, Kaşmer Havaalanı yakınlarında hafif motorlu küçük uçağın düştüğünü belirterek, “Bugün yerel saatle 13.10 sularında, Kaşmer Havaalanı yakınlarında uçuş testi yapan hafif motorlu bir uçak düştü. Maalesef pilot ve teknik ekipten bir kişi hayatını kaybetti” dedi. Rezaifer, “Uçak Kaşmer Havaalanın’dan Arak Havaalanı’na olan transferine hazırlanmak için uçuş denemesi yapıyordu” ifadelerini kullanarak, uçağın düşüş nedenine ilişkin araştırmanın henüz devam ettiğini belirtti.

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