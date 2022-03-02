iraklı sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de 6 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally’nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally’nin eve girmeden dakikalar önce Mohammed ile birlikte yan yana yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yardım eden kardeşi ve arkadaşları da tutuklanmıştı

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e tutuklanırken, kendisine yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım”

Iraklı Sally’nin kaybolduğu gün evine geldikten bir süre sonra dışarı çıktığını ve sonra kendisini görmediğini ifade eden sanık Mohammed’in hırdavatçıdan balta ve testere aldığı, başka iş yerinden ise naylon poşet aldığı, aynı gece farklı kıyafetler giyerek çöp atmaya çıktığı da iddianamede yer aldı. Sanık Mohammed ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Sally isimli kadını ben öldürmedim” ifadelerini kullandı.

Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in evindeki bıçaklarda, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki dolapta bulunan testerede, evdeki tornavida, pense ve çekiçte Sally’e ait olduğu tespit edilen kan izlerine rastlandığı da iddianamede yer aldı. Sally’nin cesedi ise henüz bulunamadı.

“Baltanın sapı çıkıyor yerine başka bir şey alabilir miyim?”

İddianamede, sanık Mohammed’in ceset parçalarını poşetlere bölerek farklı noktalara attıktan sonra, cinayette kullandığı öne sürülen baltayı satın aldığı işletmeye götürerek değiştirmek istediği yer aldı. Ayrıca işletmedeki çalışana satın aldığı baltayı göstererek “baltanın sapı çıkıyor yerine başka bir şey alabilir miyim?’ dediği kaydedildi. Sonrasında ise baltayı iade ederek yerine testere aldığı belirtildi.

İddianamede Sally ile katil zanlısı Mohammed arasındaki arkadaşlık anlatılırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtilerek, olaydan birkaç ay önce tanıştıkları, zaman zaman kafelerde görüştükleri, ancak Sally’nin arkadaşlık yapma konusunda isteksiz davrandığı, olaydan yaklaşık 1 hafta önce yapılan doğum günü kutlamasında Sally’nin başka bir kişiye ilgi gösterdiği, bu durumu gören Mohammed’in ise kıskançlık yaşadığı kaydedildi.