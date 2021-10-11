İntihar girişimlerine tel örgülü önlem

MUTLU SARIGÜL

İntihar girişimde bulunanların uğrak yeri olan Milli Egemenlik Alt Geçidi’nde Karayolları tel örgü çekerek önlem aldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı altgeçitlere yeni önlem geldi. İntiharların sıkça yaşandığı Milli Egemenlik Alt Geçidi’nde Karayolları çareyi alt geçidin çevresine ve kolonların ortasına çelik tel örgü çekmekte buldu.

Sık sık intihar girişimlerinin yaşandığı altgeçitlerde şimdilerde hummalı bir çalışma var. Son intihar girişiminin ardından AK Parti İl Binası’nın karşısında bulunan alt geçidin çevresi ve iç taraftaki kolanların üzerine karayolları çelik tel çekti. Kolon bulunmayan diğer kısımlara çelik tel çekilip çekilmeyeceği bilinmese de esnaflar yapılan çalışmadan oldukça memnun. İntihar girişimlerinden rahatsız olduklarını ifade eden Engin Karademir isimli esnaf, çalışmanın hemen hemen 2 gün önce yapıldığını söyledi.

“AMAÇ İNTİHAR ETMEK DEĞİL”

İntihar girişimlerini gördükçe üzüldüklerini kaydeden Kardemir, “Gerçek manada intihar etme düşüncesinde olan birisi her alanda intihar edebilir. Fakat burada devletin sorumluluğu olduğu için devlet bir önlem aldı. Buradaki intihar girişimi bir değil, 2 değil, 5 değil. Son 5 ay içerisinde belki 10 intihar girişimi oldu. Devlet bir nevi burada önlem alabilmek adına altgeçidi tel örgüyle kapatmak zorunda kaldı ki, ‘Orayı kapatmadılar, burada bir önlem almadılar, vatandaş buradan atladı, öldü’ diye düşünülmesin. Bir de diğer taraftan bakarsak, amaç intihar etmek değil. Bir nevi seslerini duyurmak istiyorlar. Kimisi eşiyle, kimisi ailesiyle kavga etmiş, kimisi uyuşturucu bağımlısı, kimisinin maddi sıkıntıları var. Bunları duyurabilmek için intihar girişimde bulunuyorlar. Alınan önlem yeterli, çünkü buraya yapılabilecek başka hiçbir şey yok. Altgeçidin diğer tarafında da büyük bir ihtimalle önlem alınır. Orada kolonlar yok ama ona da mutlaka bir şey yapılır. Biz intihar girişimleri olduğu zaman üzülüyoruz. Devletin ambulansı, itfaiyesi geliyor. Yollar kapanıyor, araçlar yan yollara veriliyor. Bu bir nevi devleti oyalayıp, işleri aksatma. Başka bir işimiz mi yok. Bizler de yokluk çektik, sıkıntılar çektik. Biz neden intihar etmiyoruz? İntihar manevi olarak da yanlış bir olay” şeklinde konuştu.