İnternette reçetesiz tehlike!

Sağlık bu kadar ucuz değil!

MEHMET KIROĞLAN

Türkiye’de gittikçe büyüyen internetten ilaç satışı; halk sağlığını tehdit etmeye, ağır sağlık sorunlarına yol açmaya, sonu ölüme varan zararlar vermeye devam ediyor. Özellikle son yapılan yüzde 25 ilaç zammından sonra internette ilaç satışı patlaması yaşanıp yaşanmayacağı bilinmezken, Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez önemli açıklamalarda bulundu.

Eczacılar olarak ilaç zammına karşı olduklarını belirten Sönmez, piyasaya bakıldığında her şeye zam geldiğini anımsattı.

“İLAÇ ZAMMINI ASLA İSTEMEDİK”

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu belirten Sönmez, “Piyasadaki ürünlerle karşılaştırdığımızda ilaç çok ucuz. Şu anda ekonomik bir sıkıntı var. Her şeye zam geldi, insanlar haklı ama biz de eczacılar olarak ilaca zam gelmesini istemiyoruz. İlaç fiyatlarının artmasını ve hastalarımızın kolaylıkla ilaca ulaşmasını istiyoruz. Biz tek şey istiyoruz, o da karlılığımızın artması. Yoksa biz bakanlıklara gittiğimiz asla ilaç zammı istemedik. İnsan hayatı her şeyin önünde gelir. Eğer insanlarımız ilaçları ucuz bir şekilde alıyorlarsa bu ilacı mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Gerçekten internette satılan ilaçlar sorgulandığında bu ilaçların yüzde 75’inin sahte ilaç olduğu ortaya çıkar. Bu ilaçları için sağlığımızı bozmaya değer mi, bence değmez” şeklinde konuştu.

“BİZ DAİMA HİZMET VERMEYE HAZIRIZ”

Vatandaşlara en yakın sağlık danışmanları olduklarını belirten Sönmez, “Biz eczacılar vatandaşların en yakın sağlık danışmanıyız. Her mahallede en az bir tane eczacı var. Biz hastanelerdeki randevu sitemi gibi çalışmıyoruz. Biz 7/24 görev başında olduğumuzdan dolayı vatandaşlarımız ne zaman gelirlerse biz hizmet vermeye hazırız. Bize gelen her vatandaşın sorusuna ayrıntılı bir şekilde bıkmadan, usanmadan cevap veriyoruz. Gelsinler, istedikleri neyse eczacılarına danışsınlar, hastalığı ne, hangi komşusu hangi ilacı tavsiye etti bize bir söyleyip, bizden bir fikir alsınlar ondan sonra ne yapmak istediklerine kendileri karar versinler” söylemine yer verdi.

“SÜREKLİ FARKLI BİR İNTERNET SİTESİ ORTAYA ÇIKIYOR”

İnternet sitelerinde satılan ilaçlar ilgili konuşan ve bu ilaçların insan sağlığına zarar verdiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

“Biz ilaç satılan internet sitelerini gördüğümüzde Sağlık Bakanlığına ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na şikâyet ediyoruz. Böylelikle şikâyet ettiğimiz internet siteleri kapatılıyor. Biz maalesef bunun önemini alamıyoruz. Sürekli farklı bir internet sitesi ortaya çıkıyor. İnternet siteleri satış yaparken bir yaptırım uygulansa, ilaçlar alınırken nasıl ruhsat, patent sıralaması varsa internet sitelerine de böyle kurallar uygulansa, ilaçları kolay satamasalar belki onlar da geri adım atarlar. Öte yandan ilaç satışı yapan televizyon kanalları da var. Bunların da hepsi kapanmalı. Yanlış teşhis ve tedavilerle insanları kandıran gördüğümüz site ve televizyon kanallarını kapattırıyoruz ama görmediğimiz daha binlercesi var. Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce bir komisyon oluşturulup, bunları tez zamanda men etmesi lazım.”

“HAYATLARINI RİSKE ATMASINLAR”

“Biz vatandaşlarımızın daima yanındayız” diyen Sönmez, vatandaşlara uyarılarda da bulunarak,“Vatandaşlarımız canlarını ilaç satışı yapan internet sitelerine emanet etmesinler, hayatlarını riske atmasınlar. Biz zaten hastalarımızın maddi durumuna göre fayda görecekleri ilaç öneriyoruz. Eczacılarımızın hepsi hastayla ilgili her şeyi sorgulayabiliyor. Ama internet siteleri böyle değil. İnternet sitesine ilaç koyanlar sadece kar amacı güder ve hiçbir şekilde insanların sağlığını düşünmez. Hiçbir insan sağlığı bu kadar ucuz değil. Bizim en önemli varlığımız sağlığımız, ona dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.