İnterneti en çok erkekler kullanıyor

2022 yılında hanelerin yüzde 94,1’inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu saptandı. Öte yandan erkeklerin internet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olduğu tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin yüzde 94,1’inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran, geçen yıl yüzde 92,0 olarak gerçekleşti.

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında yüzde 82,6 iken 2022 yılında yüzde 85,0 oldu. Erkeklerin İnternet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzde 80,9 olduğu görüldü.

İNTERNETİN DÜZENLİ KULLANIM ORANI YÜZDE 82,7 OLDU

Bireylerin yüzde 82,7’sinin, 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandığı görüldü. Düzenli olarak İnternet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86,9, kadınların ise yüzde 78,6 oldu.

E-DEVLET’ İN KULLANIM ORANI YÜZDE 68,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 48,5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 44,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

SİPARİŞ VERME ORANI YÜZDE 46,2 OLDU

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44,3 iken 2022 yılında yüzde 46,2 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49,7 iken kadınlarda yüzde 42,7 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 48,3 ve yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 33,6’sının son 3 ay içinde (2022 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. Bu oran, geçen yılın son 3 ayı içinde (2021 yılı ilk 3 ayı) yüzde 32,4 oldu.

İNTERNETTEN EN FAZLA YÜZDE 71,3 İLE GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR SATIN ALINDI

İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı mal, yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu, yüzde 50,2 ile lokantalardan, fastfood zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 41,9 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 27,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla satın alınan mal türleri cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 64,7 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 51,1 ile lokantalardan, fastfood zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 40,9 ile gıda ürünleri; kadınların ise yüzde 78,4 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2 ile lokantalardan, fastfood zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 43,0 ile gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin en fazla satın aldığı veya abone olduğu dijital içerik, yüzde 26,4 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme oldu. Bunu, yüzde 23,2 ile müzik dinleme hizmeti veya müzik indirme ve yüzde 15,1 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

Bu bireylerin en fazla satın aldığı çevrimiçi hizmetler ise, yüzde 21,0 ile web sitesi veya uygulama üzerinden ulaşım hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın alımı, yüzde 14,9 ile kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, konser, fuar vb.) bilet alma ve yüzde 13,4 ile İnternet veya mobil telefon bağlantı aboneliği oldu.

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 17,1 iken 2022 yılında yüzde 15,9 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkekler için yüzde 15,6, kadınlar için ise yüzde 16,3 olduğu görüldü.

BİREYLERİN YÜZDE 82’Sİ WHATSAPP KULLANDI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82,0 ile WhatsApp, yüzde 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzde 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzde 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.