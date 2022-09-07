İnternet Kullanım Süreleri Artıyor

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Güncel verilere göre günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçerken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.
Elde edilen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu. Böylelikle 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi. Böylelikle 2020 yılında 6 saat 54 dakikamız internette geçerken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olduğu kaydedildi. 2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikamızın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi. Başka verilere bakıldığında tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi. (Bülten)
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