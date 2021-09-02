İnternet Bağımlılığı Sakin İletişimle Önlenebilir

ŞÜKRAN MALKOÇ

Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber internet bağımlılığı giderek artıyor. Özellikle bu sorun çocuklarda çıkmaz bir hal alıyor. Uzmanlar ise bu tür durumların sakin bir iletişimle ve çocuğunuza uygun etkinliklerle aşılabileceğini söylüyor.

İnternet bağımlılığı hakkında önemli bilgiler aktaran Psikolog Hale Cömertoğlu, bağımlılığı azaltmada ebeveynler ve çocuk arasında kuvvetli bir iletişimin olması gerektiğini vurguladı. Cömertoğlu, “Çocukla olan iletişiminiz, çocuğunuzun internete veya teknolojiye bağımlılığını ilgilendiren iletişiminizdir. Bu bağlamda iletişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bağırmak, kızmak ve şiddet uygulamak bir çözüm değildir. Çözümü geçin çocuklarda bazen çözümlenemez kalıcı izler bırakabiliyor. O yüzden bunları tercih etmek yerine daha çok sakinliğinizi korumak lazım” dedi.

Çocukların internet bağımlılığında sınırlarını belirleyemediğini belirten Hale Cömertoğlu,” İnternet bağımlılığında çocuklar bir sınır tanımayabilirler, sınırlamayı kendileri koyamayabilirler bu konuda onlara yol gösterici olmalıyız. Bazen biz çocuklardan bir şeyler isteyebiliyoruz ama istediğimiz şeyi uygulayamayabiliyoruz. İnternet, telefon veya teknolojik aletlere olan bağımlılığı öncelikle kendimizde azaltmamız gerekiyor ki çocuklar bizden görerek örnek alsınlar. ‘Bu sınırlamayı herkes yapıyor bende yaparım diyebilsinler’ öncelikle kendimize olan kısıtlamalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonrasında da çocuklarla nasıl kısıtlamalar yapabiliriz, onlara bakmamız lazım” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ ŞEY ÖRNEK OLMAKTIR”

İnternet veya teknoloji bağımlılığını azaltmaya yönelik yapılması gerekenleri anlatan Cömertoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda şöyle bir yol izlenebilir, öncelikle çocuklarla konuşulabilir. İnternette çok fazla zaman harcamak sana zarar verir’ gibi konuşmalar yapıp ‘bu konuya belirli sınırlamalar getirmemiz gerekiyor. Bu sınırlamalar ve kurallar dâhilinde hareket etmemiz gerekiyor’ diyebiliriz. Zaten ev içindeki çocukların internet hakkı 45 dakikadır. 45 dakika televizyon 45 dakika telefon olacak şekilde ayarlanabilir. ‘ bu şekilde süre belirledik, ben sana telefon veya bilgisayara geçtiğin zaman bu sürenin başladığını bildireceğim. Bu süre bitmeden ,5 dakika sonrada söyleyeceğim’ gibi iletişimsel konuşmalarla çocuklarımızı kontrol altına alabiliriz. Tabii burada en önemli olan şey örnek olmaktır. Eğer bizler çok fazla telefonla uğraşıyorsak, çok fazla bilgisayarla uğraşıyorsak çocuklar bu konuda izleri örnek alıyor olabilirler. Bunlarla beraber çocuklara alternatif etkinlikler üretilmelidir ki kendisini bilgisayardan, telefondan ve diğer teknolojik aletlerden kısıtlayabilsin. Ne kadar çok çocuklarla ilgilenip, etkinlik üretip onlara eşlik edebilirsek, onları o kadar çok teknolojiden uzak tutmuş oluruz. Eğer çocuğunuz el işleriyle uğraşıyorsa onunla ilgili bir etkinlik düzenleyebilirsiniz ya da mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsa onlara bazı ufak görevlendirmeler verebilirsiniz bu çocuğun el ve göz koordinasyonlarının gelişmesinde de etkili olacaktır. Kitap okuyabilirsiniz bu çok öneli bir rutindir. Çocuğunuz çok hiperaktifse evinizde müsaitse ev içinde parkurlar düzenleyip teknoloji bağımlılığından koruyabilirsiniz.”

Ebeveynlerin çocuklarla iletişiminde sakin olmaları gerektiğine vurgu yapan Cömertoğlu, “Bu noktada çocukla olan iletişiminiz, çocuğunuzun internete veya teknolojiye bağımlılığını ilgilendiren iletişiminizdir. Bu bağlamda iletişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bağırmak, kızmak ve şiddet uygulamak bir çözüm değildir. Çözümü geçin çocuklarda bazen çözümlenemez kalıcı izler bırakabiliyor. O yüzden bunları tercih etmek yerine daha çok sakinliğinizi korumak lazım. Sakin bir ses tonuyla sakin bir şekilde heyecanlanmadan, sinirlenmeden ve belirli bir süre bunu takip ederek devam etmeniz gerekiyor. Bir süre sakin oldunuz ama istediğiniz gerçekleşmedi, olabilir. Bir süre daha sakin olmanız gerekiyor. Ne olursa olsun sakinliğinizi korumanız gerekiyor” dedi.