İnsanlık ölmemiş!

HÜSEYİN KOCAMAN

Aracın çarptığı köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Köpek daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin karşısında bir köpeğe araç çarptı. Köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı yardım istediler. Barınakta ilk müdahalesi yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu bildirilirken, bu olaya duyarlı vatandaşlar bir kez daha ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin karşısında yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen bir köpeğe araba çarptı. Aracın sürücüsü köpeğe başka araçlar çarpmaması için hemen önlem aldı. Köpeğin acı çektiğini gören çevredeki vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı yardım istediler. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler köpeği Hayvan Barınağına götürerek ilk müdahaleyi yaptılar. Bir süre karantinada kalan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.