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Anasayfa / Asayiş / İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

i̇nsan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı
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Van’ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada kamyonette 62 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve T.İ., Muradiye Sulh Ceza Hakimliğinin tarafından alınan karar ile tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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