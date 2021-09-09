“i̇nşallah malatyaspor’a uğur getiririm”

Yeni Malatyaspor’un Fransa’dan kadrosuna kattığı Mounir Chouiar, Beşiktaş maçında oynamak istediğini söyledi. Türkiye ligi hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydeden 22 yaşındaki kanat oyuncusu Malatyaspor’a uğur getirmeyi arzuladığını ifade etti.

Fransa’nın Dijon Kulübü’nden sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe transfer olan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar, transfer sürecinde kendisine gösterilen ilgi alakadan dolayı memnun olduğunu söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Mounir Beşiktaş karşılaşmasında oynamak istediğini kaydederek, “Benim için bir şansı mı? Macera mı? Bilmiyorum ama hocamıza, takımımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul’dan Malatya’ya kadar beni çok güzel ağırladılar. Herkes benim buraya geldiğimden dolayı memnun olduklarını gösterdiler. Bundan dolayı bende burada olduğum için memnunum. Türkiye liginde birkaç takımı tanıyorum. Bunlar arasında tabii Malatyaspor da var. Bunun dışında lig hakkında her hangi bir bilgim yok. Elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş’a karşı da oynayacağım. Umarım bu karşılamada takım arkadaşlarımda bende çok iyi oynarız. İnşallah buraya benim şansımla beraber bende uğurlu gelirim. Umut ediyorum puanla döneriz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ