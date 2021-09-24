İnşaat Sektörü Harç Gibi Karıştı

“Yaptıkları açıklamayla kendileriyle çelişiyorlar”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Müteahhitlerle çimento üreticileri arasında yaşanan tartışma boyut değiştirdi. Çimento sektöründen ‘daire fiyatları yüzde 50 ucuzlasın çimentoyu bedava verelim’ açıklaması geldi. Bu söylemlere yanıt Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’ndan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda bazı inşaat müteahhitlerinin çimento fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ederek, inşaatları durdurma kararı almıştı. Bu adıma çimentoculardan yanıt geldi. Sektör temsilcileri, dünyanın en ucuz çimentosunun Türkiye’de üretilip satıldığını, müteahhitler konut fiyatlarını yüzde 50 indirirse kendilerinin de çimentoyu onlara bedava verecekleri iddiasında bulundu.

Çimento firmaları tarafından daire fiyatları yüzde 50 ucuzlasın çimentoyu bedava verelim’ şeklinde yapılan açıklamaya cevap veren Başkan Mehmet Bülbüloğlu, “Biz Türkiye Çimentocular kartelcilerine, yüzde 200’lük artışın nedenini sorduk. Bunun atıklı bir açıklamasını yapamadıkları için tamamen kamuoyunda bir algı oluşturmak, halkı yanlış yönlendirmek adına bu şekilde gayri ciddi ir açıklama yaptılar. Aslında yaptıkları açıklamayla kendileriyle çelişiyorlar. Hem ‘1 milyonluk dairede 7 bin liralık çimento kullanılıyor’ diyorlar, tabii bu kendi iddiaları hem de daire fiyatlarını yarıya indirin biz de çimentoyu bedava verelim’ tamamen suyu bulandırmak amacıyla yapılan talihsiz bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe 9 Eylül’de başlayan boykot ile ilgili detaylı bilgiler veren Bülbüloğlu, “Dün eylemin son günüydü. IMKON Genel Başkanımızla görüşme yaptık. Tabii somut bir başarı elde edemedik. Daha doğrusu hükümetten beklenen adın henüz atılmadı. Ancak tüm ülkeyi doğru bir şekilde bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de çimento fiyatı ve genel anlamda inşaat malzemesinin fahiş fiyat artışlarına hükümetimiz müdahale edecektir, diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Biz boykot karanını alırken sadece müteahhitlik sektörünü kurtarma amaçlı bir karar almadık” diyen Bülbüloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu bu ülkede yaşayan 81 milyon vatandaşın menfaati adına alınmış bir karar olduğunu söyledik. Neden söyledik, çimento, demir, diğer inşaat malzemelerinin fiyatları artığında otomatikman bu daire fiyatlarına yansıyor. Bu da üretimi düşürüyor. İnşaattaki üretim düşüp de daire fiyatları yükselince, hem vatandaşın alım gücü düşüyor hem de Türkiye’nin her tarafında kiralık daire bulmak zorlaşıyor. Bulsanız dahi fiyatına el değmiyor. Müdahale edilmediği sürece bu artışlar devam edecek ve en çok da vatandaş etkilenecektir.”

Malatya Haber