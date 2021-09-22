i̇nşaat i̇şleri yaptırılacak!

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İnşaat işleri yaptırılacak!
Malatya Büyükşehir Belediyesi İnşaat işleri yaptırılacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”MUHTELİF BAKIM ONARIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 7 Ekim olarak belirtildi.
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