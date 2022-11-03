İnönü’den Akbaş’a büyük jest!

Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu (FİSU) tarafından Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde organize edilen The FISU World of Combat Sports 2022 bünyesindeki Dünya Boks Şampiyonası’nda 52 kg altın madalya elde eden İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Akbaş’ın ismini taşıyacak olan boks salonunun yakın zamanda İnönü Üniversite kampüsünde açılacağı öğrenildi.

MURAT İPEKTEN

Rektör Kızılay, ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda aldığı başarılarla adından söz ettiren milli boksör Hatice Akbaş’ı makamında konuk etti. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi öğrencisi olan Hatice Akbaş’ın başarılarından gurur duyduklarını kaydeden Kızılay, spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi flamasını gittiği katıldığı yarışmalarda kürsüye taşıyan Hatice Akbaş’ın başarılı sonuçlar almayı sürdüreceğine inandığını aktaran Kızılay, üniversite tarihinde boks branşında bir ilk olan ve uluslararası müsabakalarda son dönemin en büyük başarısını elde eden Hatice Akbaş’ı tebrik etti. Rektör Kızılay, bir süre başarılı sporcuyla sohbet ederek katılacağı şampiyonalar hakkında bilgiler aldı. Öte yandan Hatice Akbaş Boks Salonu’nun kısa zamanda İnönü Üniversitesi kampüsünde tam teşekküllü olarak hizmete açılacağı ifade edildi.