DOLAR

18,0876$% 0.04

EURO

18,1625% -0.57

GRAM ALTIN

1.015,73%-0,51

ÇEYREK ALTIN

1.665,00%-0,41

TAM ALTIN

16.461,55%-0,45

BİTCOİN

385145฿%-0.20803

Akşam Vakti a 19:22
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Eğitim / İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonrası bölümlere yerleştirme oranı yüzde 98.85 olarak gerçekleşti.
Malatya İnönü Üniversitesi’nde 2022 YKS yerleşme oranları açıklandı. Lisans yerleştirme oranı yüzde 97.5, ön lisans yerleştirme oranı yüzde 100 ve genel yerleşme oranı da yüzde 98.85 olarak gerçekleşen İnönü Üniversitesi’ndeki yerleştirme oranlarının yüksek belirtildi. İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz” denildi.

Kayıtlar e devlet üzerinden
Öte yandan, 2022-2023 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin (Özel Yetenek sınavını kazananlar hariç), 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılabileceği vurgulandı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaplan, yeni sezon da ilk kez seyircisi ile buluşuyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.