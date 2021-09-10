DOLAR

8,4335$%-0.06

EURO

9,9859%-0.09

STERLİN

11,6924£%-0.05

GRAM ALTIN

486,46%-0,05

ÇEYREK ALTIN

7.765,26%-0,12

BİTCOİN

386960฿%-2.76213

Akşam Vakti a 18:51
Malatya AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Eğitim / İnönü’de Aşı Uygulama İstasyonu Hizmet Verecek

İnönü’de Aşı Uygulama İstasyonu Hizmet Verecek

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu’nun hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

i̇nönü’de aşı uygulama i̇stasyonu hizmet verecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İnönü’de Aşı Uygulama İstasyonu Hizmet Verecek

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu’nun hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Tesis binasına Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu’nun kurulduğu kaydedildi. Aşı istasyonunun 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İnönü Üniversitesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Tesis binasına Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu kurulmuştur. Aşı istasyonumuz 13 Eylül’den itibaren hizmete girecektir. Öğrenci ve personellerimiz bu tarihten itibaren randevusuz olarak Covid-19 aşılarını burada yaptırabilecektir. Covid-19 aşı istasyonu çalışma saatleri: 09.00-16.00.”

(Haber Merkezi)

Malatya Haber

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Atatürk’ün Eseri 98. Yaşını Kutladı

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.