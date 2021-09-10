İnönü’de Aşı Uygulama İstasyonu Hizmet Verecek

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu’nun hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Tesis binasına Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu’nun kurulduğu kaydedildi. Aşı istasyonunun 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İnönü Üniversitesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Tesis binasına Covid-19 Aşı Uygulama İstasyonu kurulmuştur. Aşı istasyonumuz 13 Eylül’den itibaren hizmete girecektir. Öğrenci ve personellerimiz bu tarihten itibaren randevusuz olarak Covid-19 aşılarını burada yaptırabilecektir. Covid-19 aşı istasyonu çalışma saatleri: 09.00-16.00.”

(Haber Merkezi)

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