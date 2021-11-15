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İnönü Üniversitesi’ne İmam Hatip Okulu Yapılıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

i̇nönü üniversitesi’ne i̇mam hatip okulu yapılıyor
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İnönü Üniversitesi’ne İmam Hatip Okulu Yapılıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, 2022 bütçesinin Mecliste bütçe komisyonunda görüşüldüğünü ifade ederek, bu sene de en büyük payı AK Parti hükümeti olarak eğitime ayırdıklarını söyledi.

Geçen sene pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlatan Tüfenkci, “Bu eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim şu ana kadar kesintisiz bir şekilde devam etti ve iki aylık süreyi milli eğitim camiası başarıyla tamamlamış oldu. Geldiğimiz bu okul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılarak Milli Eğitim Bakanlığımıza hibe edilen bir okul. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederiz. Gerçekten okulumuz Malatya’mızın gözde okullarından birisi haline gelmiş. Gerek fiziki ortamlar gerek oyun alanları ile gerçekten çocuklarımızın fiziksel gelişimini destekleyecek materyaller ve gelişimlerini sağlayacak alanlarla hem zihnen hem manen çocuklarımızı yetiştirmiş olacağız. Okulumuzun proje imam hatip okulu olması sebebiyle hocalarımız da gerçekten seçilen hocalar ve bu noktada başarı da kendiliğinden geliyor. Bu tip okullarımızın sayısı arttığında vatandaşlarımızın talebinin ve ilgisinin ne kadar çok olduğunu görüyoruz. İhtiyacı da görüyoruz. Buradaki yetişen çocuklar tek başına hafızlık dersleri almıyor aynı zamanda akademik dersleri de alarak akademik anlamda da kendilerini yetiştirip hayata hazırlıyorlar. Sadece milli eğitimin desteği ile de değil Diyanet İşleri Başkanlığımız ile de iş birliği yaparak bu eğitimler aslına uygun şekilde verilmeye çalışılıyor. Bu okullarımız sadece Malatya’da değil Türkiye’nin farklı illerinde de hızlı bir şekilde mevcudiyetini artırarak yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, konuşmasında Malatyalılara okul müjdesi vererek, “Hayırsever bir işadamımız İnönü Üniversitesi’nde yeni bir imam hatip okulu yapacak. Bunu da buradan duyuralım ve müjdesini vermiş olalım. Bu okul Türkiye’de iki tane ve üçüncüsünü Malatya’ya kurmuş oluyoruz. Manevi değerlerine sahip gençlerin yetişmesi noktasında önemli bir okul olacak. Hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

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