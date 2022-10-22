DOLAR

18,5827$% -0.14

EURO

18,3652% 0.67

GRAM ALTIN

990,97%1,86

ÇEYREK ALTIN

1.638,00%1,77

TAM ALTIN

6.528,00%1,81

BİTCOİN

357730฿%1.13198

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / İnönü Üniversitesi’nde devir teslim töreni

İnönü Üniversitesi’nde devir teslim töreni

İnönü Üniversitesi’nde devir teslim töreni
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İnönü Üniversitesi’nde devir teslim töreni

Malatya İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Durhan, görevini Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra Tahtalı’ya teslim etti.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlük makamında gerçekleşen törene, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Durhan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Tahtalı’ya yeni görevinde başarılar diledi.Durhan, görevi devralan Tahtalı’ya çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tahtalı ise Durhan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

GÜDER,İSTİHDAM SAĞLAYACAK TEKSTİLKENT PROJESİNİ İNCELEDİ

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.