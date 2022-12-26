İnönü Üniversitesi’nde bin fidan toprakla buluşturuldu

Fidan dikme etkinliğine, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, akademisyenler ve öğrenci toplulukları katıldı. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, fidan dikme etkinliğiyle ilgili verdiği bilgide, İnönü Üniversitesinin dünya yeşil kampüs sıralamasında 208. olarak ilk 500 kategorisine girdiğini vurgulayarak, “Üst yönetim olarak yeşil kampüse ayrı bir önem veriyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren kampüsteki ağaç sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinlikte yaklaşık bin fidan dikildi. Dikilen fidanlardan çoğunun çam olduğunu belirten Akpolat, kendilerine destek olan öğrenci topluluklarına, fakültelere ve çam ağacı vererek destek veren Orman Bakanlığına teşekkür etti.