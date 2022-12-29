İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 519 araştırma görevlisinin 37’si yabancı uyruklu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan yabancı uyruklu asistanlar ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hilal Ermiş ve Doç. Dr. Suat Tekin ile yabancı uyruklu asistanlar katılım sağladı. Toplantıda açılış konuşması yapan Prof. Dr. Ali Beytur, Tıp Fakültesi’nde 519 araştırma görevlisinin bulunduğunu ve bunlardan 37’sinin yabancı uyruklu olduğunu belirterek, “Fakültemizde şu anda 263 öğretim üyesi, 519 araştırma görevlisi var. Araştırma görevlisi arkadaşlardan 37’si yabancı uyruklu. Bunlardan 25 kişi Azerbaycan, 2 kişi Afganistan, 2 kişi Kırgızistan. Birer kişi de Tacikistan, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Yemen, Filistin ve Kenya uyruklu. Bu arkadaşlarımızdan 8 tanesi iç hastalıklarından, 7’si radyolojide, 6’sı kadın doğumda, ikişer arkadaşımız genel cerrahi, göz, plastik cerrahi, ortopedi, anestezi ve kulak burun boğaz hastalıklarında. Birer asistan arkadaşımız da tıbbi biyokimya kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve fizik tedavi bölümünde” ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, yabancı uyruklu asistanların en büyük sıkıntısının ekonomik gelir olduğunu vurgulayarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu konu hakkında konuşacağını dile getirdi. Kızılay, bir rektör olarak yabancı uyruklu asistanlara elindeki bütün yetki ve imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlayacağını söyledi.

Toplantı, soru cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.