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Anasayfa / Gündem / İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete ’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversite birimlerine alınacak öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilanının 4. ve 9. satırındaki araştırma görevlisi ilanı düzeltildi.

İlana ulaşmak için buraya tıklayınız.

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