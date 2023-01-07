İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alacak

18,7087$% -0.31
20,0091€% 0.75
1.122,86%1,53
1.846,00%1,46
7.391,00%1,41
317276฿%1.00195
30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete ’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversite birimlerine alınacak öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilanının 4. ve 9. satırındaki araştırma görevlisi ilanı düzeltildi.
Malatya’da kar nedeniyle 14 Mahalle ulaşıma kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.