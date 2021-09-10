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İnönü Üniversitesi İçerisinde Bulunan Kantin, Kafeterya, Fotokopi Çekim Yeri Kiraya verilecek

İnönü Üniversitesi İçerisinde Bulunan Kantin, Kafeterya, Fotokopi Çekim Yeri Kiraya verilecek

i̇nönü üniversitesi i̇çerisinde bulunan kantin, kafeterya, fotokopi çekim yeri kiraya verilecek
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İnönü Üniversitesi İçerisinde Bulunan Kantin, Kafeterya, Fotokopi Çekim Yeri Kiraya verilecek

İnönü Üniversitesi rektörlüğü, üniversite içerisinde bulunan kantin, kafeterya, fotokopi çekim yerini kiraya verileceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Üniversitemize ait taşınmazlardan aşağıda yeri ve niteliği belirtilen mekânlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 21 Eylül olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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