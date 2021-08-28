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İnönü Üniversitesi, ‘Engelsiz Üniversite’ oldu
Malatya İnönü Üniversitesi 10 fakülte ve birimiyle ‘Mekânda Erişilebilirlik’ sertifikası almaya hak kazandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler” ödül töreninde Eczacılık
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya OSB Meslek
Yüksekokulu Derslik Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası, Malatya
OSB Meslek Yüksekokulu İdari Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisler Binası, Yaşam
Merkezi ve Merkez Kütüphanesine “Mekânda Erişilebilirlik Adayı Olmaya Hak Kazanan Üniversitelere
Turuncu Bayrak Sertifikası” verildi.
3 KATEGORİDE ‘ENGELSİZ PROGRAM NİŞANI’ VERİLDİ
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Engelsiz İnönü
Koordinatörü Orhan Şahin, ödül alan fakülte ile birimlerin dekanları ve yöneticileri katıldı.
YÖK tarafından, üniversitelerde “Engelsiz Üniversite” çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödül
Töreni’nde “Mekânda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde
Erişilebilirlik” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.
Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin temel hedefinin engelsiz üniversite, engelsiz kampüs ve engelsiz eğitim düşüncesi olduğunu belirterek başarı gösteren fakülte ve birimleri tebrik etti. Tören ödüllerin fakülte dekanlarına ve birim yöneticilerine takdiminin ardından sona erdi.
(Bülten)
Provası bile coşkuyla kutlandı
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