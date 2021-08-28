İnönü Üniversitesi, ‘Engelsiz Üniversite’ oldu

Malatya İnönü Üniversitesi 10 fakülte ve birimiyle ‘Mekânda Erişilebilirlik’ sertifikası almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler” ödül töreninde Eczacılık

Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya OSB Meslek

Yüksekokulu Derslik Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası, Malatya

OSB Meslek Yüksekokulu İdari Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisler Binası, Yaşam

Merkezi ve Merkez Kütüphanesine “Mekânda Erişilebilirlik Adayı Olmaya Hak Kazanan Üniversitelere

Turuncu Bayrak Sertifikası” verildi.

3 KATEGORİDE ‘ENGELSİZ PROGRAM NİŞANI’ VERİLDİ

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Engelsiz İnönü

Koordinatörü Orhan Şahin, ödül alan fakülte ile birimlerin dekanları ve yöneticileri katıldı.

YÖK tarafından, üniversitelerde “Engelsiz Üniversite” çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödül

Töreni’nde “Mekânda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde

Erişilebilirlik” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin temel hedefinin engelsiz üniversite, engelsiz kampüs ve engelsiz eğitim düşüncesi olduğunu belirterek başarı gösteren fakülte ve birimleri tebrik etti. Tören ödüllerin fakülte dekanlarına ve birim yöneticilerine takdiminin ardından sona erdi.

(Bülten)