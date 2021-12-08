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İnönü Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alacak!

İnönü Üniversitesi 158 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

i̇nönü üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak!
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İnönü Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alacak!

İnönü Üniversitesi 158 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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