İNÖNÜ DE TALİBAN MI VAR?

Bir tv haber kanalında sunucu bir laf etti ortalık karıştı.

Afganistan da görev yapan bir Türk gazeteciye Talibanlı olduğunu söyleyen bir genç” Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenci olacağım” deyince ülke genelinde ve Malatya da olay oldu..

Arkasından Rektör A.Kızılay bir açıklama yaptı.

Yerinde ve zamanında bir açıklamaydı.

Şunu bilmek lazım ki dünya’nın en çok yabancı öğrenci bulunduran ülkesi İngiltere.

Bu ülke yabancı öğrenciler üzerinden miyarlarca dolar para kazanıyor.

Hiç orada “Terörist öğrenci var mı“ diye soran, araştıran var mı?

Bizim Üniversitede de iki bin civarında yabancı öğrenci varmış.

Bunlar dolar bazında paralarını vererek okuyorlar.

İstihbarat birimleri ülkemize ve ilimize gelen yabancılar için kim olursa olsun elbette ki araştırmasını yapıyordur.

Üniversite bunu yapacak değildir.

Üniversite eğitim ve öğrenim verir.

Kişilerin “terörist mi değil mi, sakıncalı mı değil mi” bunu bilemez ve araştırmasını da yapmaz.

Onu güvenlik güçleri yapar.

Malatya’yı hedef tahtasına oturttular.

Doğu illeri olarak sanki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin de veya Diyarbakır Dicle Üniversitesin de yabancı öğrenci yok mu?

Öğrenci Afganlı olunca sadece İnönü de mi var?

Oralarda veya başka illerde Afganlı öğrenci var olamaz mı?

Varsa da hepsinin terörist sınıfına sokulması doğru olur mu?

Vakıfların yurtlarında kalan Afganlı öğrenciler yokmuş.

Üniversiteler deki, bu yıl açılacak olursa, Afganlı öğrencileri hemen terörist sınıfına sokmak doğru olur mu?

Hem sonra Taliban bir terör örgütü mü ki hemen katagorize edip geleneksel kıyafetlerinden dolayı sınıflandırma yapıyoruz!

Bizim yanlışımız veya bilgi eksikliğimizden kaynaklanan çok yanlış algılarımız var.

Ülkesini emperyalist güçlere karşı savunan Afganlıların bir arada olmasıyla kendilerine göre milli mücadele veren insanları terörist ilan etmek ne kadar doğru?

Kimlerin teröre destek verdikleri…

Eğittikleri…

Organize ettiklerini bilmeyen var mı?

Giderayak Afganistan’ı kana bulayan kim?

Araştırıp incelemeden peşin hükümle karar vermemek lazım değil mi?

İşte o kadar.