İnönü Avrupa’da en iyi üniversiteler arasında

İnönü Üniversitesi, uluslararası üniversite sıralama sistemi QS’in Emerging Europe & Central Asia (QS EECA) 2022 Yılı Sıralamasında 301+ bandında yer alarak gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya ülkeleri kategorisinde en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Uluslararası üniversite sıralama kuruluşu QS World University Ranking’in gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarını farklı göstergelere göre değerlendirdiği sıralamada, İnönü Üniversitesi en yüksek puanı sırasıyla Web Alanındaki Görünüm ve Etki (Web Impact), Makale Başına Atıf Sayısı (Citations per Paper), Uluslararası Araştırma Ağı (International Research Network), Fakülte Başına Bilimsel Yayın (Papers per Faculty) ve Uluslararası Fakülte Oranı (International Faculty Ratio) alanlarında aldı.

Değerlendirme sonucu yapılan sıralamada 301+ bandında yer alan İnönü Üniversitesi, bu sonuçlara göre özellikle dijitalleşme ve açık erişim, uluslararasılaşma, bilimsel proje ve yayın alanlarında yakaladığı başarı trendini devam ettirmiş oldu. (İNÜHABER)