İngiliz kulübüne imza attı!

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden sessiz sedasız ayrılan futbolcular listesinde yer alan İskoçyalı futbolcu Stevie Mallan, İngiltere ligi ekiplerinden Salford City ile sözleşme imzaladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Geçtiğimiz sezon başında sarı kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşme imzaladıktan sonra sakatlığı yüzünden beklenen çıkışı gösteremeyen Stevie Mallan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ligin ikinci yarısında takımdan ayrılmıştı. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Mallan, İngiliz ekibi Salford City ile 2 yıllığına imza attı.

Salford City ile anlaşan Mallan, “İngiltere’de tekrar oynama şansını duyduğumda bunu yapmak istedim. Geçen yıl Avrupa’da değildim, bu yüzden İngiltere’ye dönmek benim için büyük bir şeydi. Yapmak istediğim şey futbol oynamak, bu yüzden bir sezonda sahip olduğunuz maç sayısı da büyük bir cazibeydi. Lig maçları, kupa maçları, her hafta futbol oynama konusunda eksiğiniz yok bu yüzden bu oldukça iyi ve açıkçası bu kulübün hırsı bir an önce yukarı çıkmak istiyorlar, sıralamada devam etmek istiyorlar. Bu yapmak ve yardım etmek istediğim bir şey, denemek ve Kulübün terfi etmesini sağlamak. Bence bu yılki ana hedef, oraya gitmeye çalışmak ve buna yardımcı olmak ve ilerlemek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi koyduğum bir şey, kornerler, serbest vuruşlar ve benzeri şeyler, her zaman uyguladığım bir şey ve belki buraya getirmek ve takıma yardım etmek istediğim bir şey. Birkaç uzun menzilli gol alırsam, bu oldukça iyi, ancak umarım diğer oyuncularla aynı şekilde mümkün olduğunca çok gol atabilir, mümkün olduğunca asist yapabilirim ve tahtada galibiyetler elde edebilirim” ifadelerini kullandıç