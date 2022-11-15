İnce’den fabrikalara sert tehdit

“Servis aracı bulamayacaklar!”

SİNEM HATUN DAVUT

Servisçilerin sorunlarını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, en büyük sıkıntılarının korsan servisçiler olduğunu kaydetti. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan bazı fabrikaların UKOME’den alınan fiyat tarifesine uymadıklarını dile getirerek sert uyarıda bulunan İnce, “Fabrika sahiplerinin buna duyarlı olacağını düşünüyorum. Eğer bunda duyarlı olmazlarsa servis taşımacılığa yapan araç bulamayacaklar” dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, servisçilerin sorunlarını bir kez daha dile getirdi. İnce, başta servis araç yaşları olmak üzere, korsan servisçilik ve organize sanayi bölgelerinde devam eden ücret tarifleriyle ilgili BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Servisçi esnaflarla ilgili geçen hafta Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın öncülüğünde 81 ildeki Servisçiler ve Minibüsçüler Odası başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını dile getiren İnce, toplantıda özellikle servis esnaflarının sorunlarının dile getirildiğini söyledi.

“BİZİM BÖYLE İMKÂN VE GELİRİMİZ YOK”

“Bu süreçte Malatya olarak 2014 yılında ‘Pırıl pırıl araçları çöpe atmamalıyız’ sloganıyla başlattığımız proje her geçen gün yayılarak çığ gibi büyüdü” diyen İnce, şunları kaydetti:

“Bu soruna İçişleri, Ulaştırma bakanlarımız, Federasyonumuz duyarsız kalmadı. Servis araç yaşları geçici olarak 15 yaşa çıkarıldı. Bu bir başarıydı. Ancak temmuz ayında araç yaş sınırı tekrar 12 yaşa indirilecek. Şu anda Türkiye’de 300 bine yakın servisçi bu konuda mağdur olacak. Şu anda okul standartlarında öğrenci taşıyabilecek sıfır bir araç 1,5 milyon lira. 1,5 milyon liraya bir araç alan ve bu aracı ödemek için bir okulda çalışan bir servisçi bu borcu ödeyemez. Çünkü bu servisçi evini de geçindirmek zorunda. Bizim böyle imkan ve gelirimiz yok. Servis araç yaşlarını mutlaka ve mutlaka 19 yaş sınırına çıkartılması kaçınılmazdır. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretinde gündeme getirdik. Bu süreci bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve dosyamızı verdik. Ankara’da da bu girişimlerimiz devam ediyor. Ayrıca personel servis araçlarının yaşları da 21 yaş sınırına çıkarılmıştı, bu yaş sınır süresi de temmuz ayında doluyor. Personel servis araçlarının da mutlaka 26 yaş sınırına çıkarılmasını istiyoruz. Bunu ilgili bakanlıklara ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmamızı daha da yoğunlaştıracağız. Çünkü bu süreçte servis araç yaşlarının 19 yaş sınırına çıkarılmasını biz Malatya olarak bunu önemli vurguluyoruz.”

“BU ESNAFLARIMIZA GETİRİLEN BÜYÜK BİR KÜLFET”

Mesleki yeterlilik belgesinin iptalini isteyen İnce, “Servis araçlarımızdan mesleki yeterlilik adı altında bir belge isteniyor. Bu belge 5 yıllığına veriliyor. Servis, minibüs şoförlerimizde SRC, psikoteknik belgesi ve bizim Oda olarak verdiğimiz kartlar bulunuyor. Zaten şoförlerimiz belli bir eğitimden geçtikten sonra bu hakkı elde ettiler. Mesleki yeterlilik belgesi için istenilen para da 2 TL civarında. Bu esnaflarımıza getirilen büyük bir külfet. Türkiye genelinde yaklaşık 6-7 bin servis şoförü var. Bu şart minibüsleri için de getirildiği zaman yaklaşık bir milyon şoför olacak. Bu belgenin mutlaka iptal edilmesi gerekiyor. Zaten esnaflar maddi zorluk içerisinde olan esnaflardan böyle bir belge istemek doğru değil” ifadesine yer verdi.

“Malatya ili servisçiler açısından diğer illere göre biraz daha şanslı. Çünkü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten esnaflarımızın her zaman yanında oldu. Biz esnaflarımız için ne istemişsek bunları tek tek yerine getirdi” diyen İnce, servisçilerin sorunlarını Malatya Büyükşehir Belediyesiyle tartışıp, sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti.

“ANLAMIYORUZ”

Korsan servislere de değinen İnce, “Servisçilerin en büyük sorunu Organize Sanayi Bölgelerine çalışan korsan araçlardır. Bu insanları ne kadar uyarsak da bir netice elde edemiyoruz. Emniyetimiz bu konuda oldukça duyarlı ve şimdiye kadar çok fazla araç bağladılar. Ancak araçları bağlanan bu insanlar ne yapıp ediyor, 60 gün içerisinde araçlarını alıp, tekrar korsan taşımacılık yapmaya başlıyor. Bu insanlar bu geliri, bu yetkiyi, bu cesareti nereden buluyor, biz de anlamıyoruz. Biz Oda olarak korsan taşımacılık yapan araçların plakalarını kendimiz tespit ettik. Önümüzdeki günlerde İl Emniyet Müdürlüğümüze, belediyelerimize ve İl Jandarma Komutanlığımıza ileteceğiz. Korsan taşımacılık yapanlara sesleniyorum, bizler sizlerin araçlarını bağlatmadan, emek hırsızlığını bırakın. Çünkü korsan taşımacılık yaparak esnaflarımızın cebindeki paralarını çalıyorsunuz. Bu hırsızlıkla eş değer. Bundan dolayı bizler korsan araçlara karşı tüm mücadelemize devam edeceğiz. Korsan araçların Malatya’da çalışmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ”

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan bazı fabrika sahiplerinin UKOME’de alınan fiyat tarifesine uymasını isteyen İnce, “Fabrikalarda UKOME fiyat tarifelerine uyulmama gibi şikâyetler alıyoruz. Bu noktada servisçi esnaflarımızın mutlaka personel taşımacılığıyla ilgili alınan UKOME kararına uymalarını istiyoruz. Çünkü bu işi sizden başka yapacak kimsenin olmadığını bilmelerini istiyorum. Fabrika sahiplerinin de buna duyarlı olacağını düşünüyorum. Eğer bunda duyarlı olmazlarsa servis taşımacılığa yapan araç bulamayacaklar. Gerek personellerimizin gerekse fabrikalarımızın mağdur olmaması için mutlaka UKOME’nin aldığı fiyat tarifesine uymalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bazı şirketlerin bu tarifeye uymadıkları yönünde bazı ihbarlar alıyoruz. Bununla ilgili esnaflarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bütün esnaflarımızla ‘Büyük esnaf buluşması’ adı altında büyük bir toplantı yapacağız. Sorunları, sıkıntıları, dertleri bizzat esnaflarımızdan dinleyeceğiz. Sorunların çözümü için de elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz” şeklinde konuştu.