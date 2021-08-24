İNADINA MI?

Trabzonspor karşısında hezimete uğratan bir sistem ile takımı sahaya süren İrfan Buz sanki insanlara inat ve misilleme yaparcasına aynı sistem ile takımı sahaya sürerek insanların aklı ile alay ediyor.

Kendisine bugüne kadar sadece takıma verdiği pozitif enerji yüzünde olumlu bakan taraftarla alay edercesine oynattığı üçlü savunma ile gol attığımız dakikaya kadar resmen öldük öldük dirildik.

Ertaç gününde olmamış olsa Trabzonspor karşısında aldığımız hezimetin aynısını Göztepe karşısında bizlere yaşatılacaktı.

Allah’tan başta Adem olmak üzere Tetteh, Wallece, Semih gibi tecrübeli ayakların kaleci Ertaç’a ayak uydurması ile bir anlamda takıma hayat öpücüğü verdiler.

Attığımız gol sonrası Sadık’ın sahaya sürülüp dörtlü savunmaya geçişimiz alına altın değerindeki üç puanın en belirgin hamlesiydi.

İrfan Buz bence aklı ile alay ediyor. Kardeşim elinde üç beş ayakta duracak oyuncu ile üçlü sistemin oynanmayacağını hala çözemediğiysen sana söylenecek sözüm yok.

Takımda gerçek anlamda direk katkı sağlayacak ön libero, on numara ve sağ bek şart. Hala kafanızı kumdan çıkartmamanıza açıkçası şaşıyorum.

Göztepe karşısında alına galibiyetin arkasına saklanırsanız akıbetiniz çok kötü olur. Birde alınan transfer tahtası oyuncularında bahsetmek istiyorum.

Bir tanesinin dahi oynayan oyuncuların seviyesinde olmaması sizce şaşırtıcı değil mi? Bakıldığında geçen yıl U19 takımında oynayan Burundi’li gençlerin ayarında olmamaları dahi sanırım dosta düşmana mesaj veriyor.

Şayet aldığınız on genç tabir ettiğiniz yirmi beş yaş üstü oyunular bu takıma en azında hamlede katkı yapmayacaklar ise bunda farklı anlam çıkartırım.

Allah’tan aldığınız oyuncular fiyasko çıkınca Burundi’li gençlerin kaliteleri ortaya çıktı. Gençler fena değiller ancak zor ve meşakkatli geçecek ve dört takımın düşeceği süper ligi kaldıracak düzeye hala gelmediler.

Evet gelecekte iyi oyuncu olacaklarının mesajını verdiler ama bunlara bu kadar sorumluluk yüklemek şahsımca risk teşkil eder. Sonuç olarak alına üç altın puan olumlu ve mutlak transfer gerekli.

Şayet aldığımız üç puana güvenip transfer yapmazsanız vay gelecekte başınıza geleceklere.

Demedi demeyin