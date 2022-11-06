DOLAR

18,5672$% -0.26

EURO

18,5220% 1.73

GRAM ALTIN

1.003,36%2,95

ÇEYREK ALTIN

1.638,00%2,59

TAM ALTIN

6.527,00%2,44

BİTCOİN

393897฿%-0.29782

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / İmdadına vatandaşlar yetişti

İmdadına vatandaşlar yetişti

Yakınca Mahallesi Anemon Otel arkasında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kâbusu yaşadı. Duvara çarpan otomobil sürücüsü, korku dolu anlar yaşarken, imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İmdadına vatandaşlar yetişti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yakınca Mahallesi Anemon Otel arkasında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kâbusu yaşadı. Duvara çarpan otomobil sürücüsü, korku dolu anlar yaşarken, imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Kaza; Yakınca Mahallesinde meydana geldi. Duvarın demir parmaklıkları sayesinde araç aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kâbusu yaşayan sürücünün imdadına çevre sakinleri yetişti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.  (Haber Merkezi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ölü bulunan çocuğun kimliği belli oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.