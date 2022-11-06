İmdadına vatandaşlar yetişti

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Yakınca Mahallesi Anemon Otel arkasında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kâbusu yaşadı. Duvara çarpan otomobil sürücüsü, korku dolu anlar yaşarken, imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Kaza; Yakınca Mahallesinde meydana geldi. Duvarın demir parmaklıkları sayesinde araç aşağı düşmekten son anda kurtuldu. Kâbusu yaşayan sürücünün imdadına çevre sakinleri yetişti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (Haber Merkezi)
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