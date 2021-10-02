İmar Planı 29 Ekim’e Kadar Askıda Kalacak

Battalgazi Belediyesi, Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı çalışmalarında sona yaklaştı. Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama bürosu tarafından itirazlar değerlendirilerek 2’nci kez askıya çıkarılan plan, 29 Ekim 2021 tarihine kadar askıda kalacak.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin kanayan yarası haline dönüşen imar planı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin en büyük problemlerinin başında gelen Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallesindeki İmar sorununu çözülmesi için son düzlüğe girildi. Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Battalgazi Belediye Meclisi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararlarla kabul edildi. İtirazlar değerlendirilerek yeniden hazırlanan imar planı, 29 Eylül 2021 ile 29 Ekim 2021 tarihleri arasında askıda kalacak. Vatandaşlarımızın tapu bilgileri ile birlikte Battalgazi Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama bürosundan arsaları hakkında bilgiler alabilecekler. Plan ile ilgili oluşan sıkıntı ve diğer konular için vatandaşların Battalgazi Belediyesi’nin ilgili birimine başvuruda bulunabilecekler. (Bülten)