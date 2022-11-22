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İmar maddeleri karar bağlandı

İmar maddeleri karar bağlandı
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İmar maddeleri karar bağlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis’i Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan Başkanlığında toplandı. Meclis’te imar ağırlıklı bazı maddeler oylanarak karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının VIII. birleşimi Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı VIII. birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan imar ağırlıklı bazı maddeler oylanarak karara bağlanırken, bazı maddeler de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı IX. birleşiminin ise 22 Kasım Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi. (Bülten)

 

 

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