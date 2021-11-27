İmar için çalışmalar sürdürülüyor

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 8. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Bayram Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündemin 4. Maddesi gereğince Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi’nde bulunan mera parselinin bir kısmına imar planı uygulanması ve tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılması kararı komisyondan geçti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 8. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler de yeniden görüşülmek üzere bir sonraki birleşime ertelendi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi’nde TOKİ tarafından toplu konut alanı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği, konutların Sivas Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulunun kararı ile tescillenmiş olan Karabağlar Nekropolü 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı içiresinde yer alması nedeniyle uygun görüldü ve karar meclisten oy birliğiyle geçti.

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi 314/1, 314/6, 293/5 ve 293/6 no.lu parsellerde toplu konut alanı yapılmasına yönelik olarak TOKİ tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Battalgazi Belediye Başkanlığının 03.02.2021 tarih ve 17 sayılı karan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.03.2021 tarih ve 81 sayılı karan ile onaylanmıştır. Sivas Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2021 tarih ve 6712 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan Karabağlar Nekropolü 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde 314/6 ve 293/5 no.lu parsellerin yer alması nedeniyle parseldeki konut alanı sınırının sit alan sınırına göre düzenlendiği ve Battalgazi Belediye Başkanlığının 05.11.2021 tarih ve 106 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Devlet Hastanesinin teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan ‘Trafo Yeri’ olarak tapuya kayıtlı parsellerin tamamının, Devlet Hastanesi Bahçe ve Arsası olarak tapuya kayıtlı 45 ada 48 numaralı parselin ise bir kısmının ‘Trafo Alanı’ olarak düzenlenmesi kararı meclisten geçti.

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Devlet Hastanesinin teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan Trafo Yeri olarak tapuya kayıtlı 45 ada 43 numaralı parsel numaralı taşınmazın tamamının, Devlet Hastanesi Bahçe ve Arsası olarak tapuya kayıtlı 45 ada 48 numaralı parselin ise bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesini içeren ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.11.2021 tarih 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi’nde bulunan mera parselinin bir kısmına imar planı uygulanması ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14.maddesine göre tahsis amacının değiştirilmesi meclisten geçerek ilgili komisyona havale edildi.

“Dosya içeriğinde ve mahallinde yapılan incelemede; Yeşilyurt İlçesi Kırlangıç Mahallesi 321 numaralı mera parselinin ekteki krokide belirtilen kısmının imar planı yapılması için, 4342 sayılı Mera Kanununun 14.maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”