“ İlker Çınar’ın, baskı ve tehdit altında imzaladım beyanları doğru değildir”

Zirve Yayınevi FETÖ Kumpas davasında mağdur edilerek yaklaşık 4 yıl cezaevinde tutulan Yarbay Haydar Yeşil, Zirve Yayınevi Davasında tutuklu kalmalarına neden olan davanın sanığı ve Zirve Yayınevi Davasını da gizil tanığı olan İlker Çınar’ın misyonerler ile FETÖ işbirliği ile gizli tanık yaptırıldığını söyledi. Davada, Zirve Yayınevi Davasında gizli tanıklık yapan İlker Çınar tek tutuklu sanık olarak cezaevinde bulunuyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturmada; FETÖ’nün talimatıyla, kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için “ihbar mektupları” gönderilmesine ilişkin, örgütün sözde TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk’ün de arasında yer aldığı 10 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması görüldü.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Haydar Yeşil ile Abdullah Atılgan hazır bulunurken, tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak, Özgür Birdal ve Nihat Keskin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mağdur Yarbay Haydar Yeşil, duruşmada verdiği ifadesinde, “İlker Çınar’ın, kendisini Devlet olarak tanıtan kimliği meçhul kişiler tarafından yalan tanıklığa zorlandığı tamamen yalandır. İlker Çınar, yazılı beyanlarımda bilgi, belge ve olgularla izah ettiğim gibi önce, haber elemanı olduğu, misyonerlikle ilgili bilgiler verdiği FETÖ mensuplarınca ifşa edilip yalnızlaştırılmıştır. Akabinde misyonerlerin şefkatli kollarına çekilmiş, misyonerler aracılığıyla bir plan dahilinde FETÖ mensuplarına gizli tanık olarak teslim edilmiştir. Yazılı beyanlarımda detaylıca anlattığım üzere, İlker Çınar, misyonerlerce görevlendirilen B.K. isimli misyoner aracılığıyla, Zirve cinayeti dosyasını Ergenekon dosyasına bağlamak maksadıyla FETÖ mensuplarına gizli tanıklık için teslim edilmiştir. Buna ilişkin deliller, veriler dilekçem de mevcuttur. FETÖ mensubu polisler tarafından, örgüt tarafından menfi gruba dahil edilen Jandarma personeli, akademisyen ve diğer şahısları Zirve cinayeti ve Ergenekon kumpas dosyasıyla ilişkilendirecek kurgu ifadeler hazırlayarak, İlker Çınar’a imzalatılmıştır. İlker Çınar’ın, ifadeleri okumadan, baskı ve tehdit altında imzaladım beyanları da doğru değildir. FETÖ mensubu polislerin kurguladığı ifadelerde ki bir takım bilgi ve belgeler İlker Çınar tarafından teslim edilmiş, örgüt mensubu polisler İlker Çınar’dan aldıkları bilgi belgeleri kullanarak ifadeleri kurgulamışlardır” beyanında bulundu.

“Bu kumpas dosya dolayısıyla 4 ay özgürlüğümden mahrum edildim” diyen Yeşil, “Telafisi mümkün olmayan maddi manevi birçok kaybım oldu. Mesleki kariyerimde telafisi mümkün olmayan kayıplara uğradım. Bu hain örgüt ve mensubu sanıklar, sadece bana ve aileme zarar vermiş ve hakikaten pişmanlık duymuş olsalardı şahsım adına affedebilirdim. Ancak bu hain örgüt ve sanıklar, mensubu olmaktan şeref duyduğum büyük Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine telafisi mümkün olmayan zararlar vermişlerdir. Halen pişmanlıklarına dair hiçbir emare göstermemektedirler. Bu sebeple sanıklardan şikâyetçiyim.”

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlker Çınar’ın tutukluluk halinin devamını karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

<FERDİ DURDU>