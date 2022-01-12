i̇lkadım belediye başkanı necattin demirtaş trafik kazası geçirdi

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın içinde bulunduğu makam aracı trafik kazasına karıştı. Başkan Demirtaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Atakum ilçesi Türk-İş Kavşağı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Necattin Demirtaş’ın içinde bulunduğu 55 EC 001 plakalı Volkswagen Passat marka makam aracı seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 55 GY 326 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan Başkan Demirtaş’ın makam aracında maddi hasar meydana geldi. Başkan Demirtaş, kendi otomobillerinin hızının düşük olduğunu ve bu yüzden daha büyük bir kazanın meydana gelmediğini ifade etti.

Başkan Demirtaş: “Biz de hızlı olsak daha kötü bir kaza olabilirdi”

Kendi hızlarının düşük olmasının muhtemel bir facianın önüne geçtiğini ifade eden Necattin Demirtaş, “Ben kazayı fark edemedim. Atakum Türk-İş Kavşağı’nda bize yeşil ışık yanıyordu, bir araç çarptı. Bizim aracın hızı fazla değildi. Biz de hızlı olsak daha kötü bir kaza olabilirdi. Karşıdan gelen araba ‘geçerim’ zannederek yola atladı, biz de kurtaramadık. Çarpışmanın etkisiyle bizim aracımız kaldırıma çıktı. Maddi hasar meydana geldi, herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.

Başkan Demirtaş’ın içinde bulunduğu otomobil ve kazaya karışan diğer otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada hafif yararlanan bir sürücüye ise olay yerinde müdahale edildi.