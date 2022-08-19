İlk zil zamlı çalacak!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Her üründe artan fiyatlar bu yıl kırtasiye ürünlerini de etkiledi. Bu aşırı fiyat artışı hem velileri hem de kırtasiyecileri kara kara düşündürürken, bir öğrencinin kırtasiye masrafının en fazla bin 500 TL olacağı ifade ediliyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, veliler kırtasiye alışverişi için hazırlıklara başladı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk zili 12 Eylül Pazartesi günü çalacak çalmasına da bu yılki ilk zilin maliyeti ise deyim yerindeyse ceplere ateş düşürecek. Neredeyse bir öğrencinin kırtasiye masrafının bin 500 TL’yi bulacağı ifade edilirken, 2-3 çocuğu olan veliler ise şimdiden kara kara düşünmeye başladılar. Bu durumdan veliler kadar kırtasiyeciler de rahatsız. Rahatsızlıklarını BUSABAH gazetesine anlatan kırtasiyeciler önemli açıklamalarda bulundu.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılana hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Aziz Demirel isimli kırtasiyeci esnafı kırtasiye sektörünün daha canlanmadığını belirtti.

Eylül ayının ilk haftasında işlerinin daha da yoğunlaşacağına dikkat çeken Demirel, “Tahmini işlerin başlama süresi de eylülün ilk haftası olur. Şu an hazırlık aşamasındayız, ay sonuna kadar hazırlıklarımız bitecek sonra da satışlara başlayacağız ama bu sene sektörde bir durgunluk yaşanacağını düşünüyoruz çünkü fiyatlar çok yüksek. Çanta fiyatları 150 TL’den başlıyor 450 TL’ye kadar çıkıyor. Kalem ve silgilerin fiyatları ise marka ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Silgi fiyatları 3 lira ile 10 lira arası değişiyor. Bu sene defter fiyatları sıkıntılı telli 72 yapraklı defterler yaklaşık 20 TL’den başlıyor, 50 liraya kadar defter var. Normal lise defteri dediğimiz karton kapaklı defterler ise 10-15 liradan başlıyor, 30 liraya kadar çıkıyor. Boya kalemleri de 25 TL ile 75 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu sene bir öğrencinin toplam okul alışverişi bin 500 TL’yi bulacak” İfadelerini kullandı.

“BİR DEFTER OLMUŞ 50 LİRA, 2 DEFTER ALSA 100 LİRA TUTUYOR”

Satışların henüz başlamadığını belirten Esnaf Salih Yılmaz, “Satışlar henüz başlamadı. Daha yeni yeni hazırlıklarımızı yapmaya başladık, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Şu an herhangi bir satış yok, yavaş yavaş bekliyoruz ki sektör hareketlensin. Fiyat belirlemesi yapıyoruz, fiyatlar biraz yüksek. Vatandaşların alım gücüne göre ürün ayarlamaya çalışıyoruz ama sanki bu sene biraz sıkıntı olacak gibi. Fiyatlar çok yüksek, bu sene ham maddelerden dolayı fiyatlar bayağı yükseldi, özellikle kağıt fiyatlarından dolayı defter fiyatları çok yüksek. Çantalarda da fiyat yüksek, suluk, kalemlik gibi ürünlerde de aynı şekilde fiyatlar çok yüksek, hammaddeye bağlı olarak bunların fiyatları ister istemez arttı. Anaokulu öğrencilerinin masrafı daha fazla olur çünkü anaokulu öğrencisinden malzeme olarak biraz daha fazla şey isteniyor. Aileler en uygun ürünleri de alsalar yine bin liradan aşağı çıkmaz. İlkokul birinci ve ikinci sınıflar biraz daha ellerinde olan malzemeleri kullandıkları için onların masrafları da 400 ile 600 TL arasında değişiyor ama yine bir öğrencinin masrafının en kötü 500 liradan aşağı çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü bir defter olmuş 50 lira. 2 defter alsa 100 lira tutuyor. Bunun silgisi, kalemi, çantası var, sıfırdan her şeyi alayım derseniz de bin 500 ve 2 bini rahat bulur” şeklinde konuştu.

“KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR YÜZDE 400 ZAMLANDI”

Kırtasiye ürünlerinde fiyatların yüzde 400 zamlandığını söyleyen Esnaf Osman Zarfçı, Şuan iş yok oturuyoruz, her şey pahalandı, artık lambaları da yakmıyorum, elektrik faturası fazla geliyor. İş yok, bu sene fazla borca da girmedim çok fazla ürün de getirmedim, dükkân boş, bir top kağıt 95 lira olmuş. Vatandaşlar bu yıl çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılarken biraz zorlanacaktır. Defter fiyatları yüzde 400 arttı. Geçen yıl 8 liraya sattığım defter, şuan 35 lira. İlkokul birinci sınıfa giden bir öğrencinin maliyeti bin 500 TL, anaokuluna giden bir öğrencinin maliyeti ise 2 bin 500 ve 2 bin 700 TL arası değişiyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de okulların açılmasına yakın, bazı marketlerin kırtasiye malzemeleri satması ve insanların oraları ucuz zannedip oralardan alışverişi yapması. Marketler bizden daha pahalıya veriyor. Hem pahalı alıyorlar, hem de bizim mesleğimizi öldürüyorlar” dedi.

“BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN MALİYETİ EN AZ 400 TL”

Çanta fiyatlarının 150 TL’den başladığını ifade eden Esnaf Yasir Yıldırım,“Şu an iş yok. Çanta fiyatları 150 liradan başlıyor. Defter yaprak sayısına göre değişiyor, en ucuzu 15 lira civarında. Hepsini hesaplarsak bir ilkokul öğrencisinin maliyeti en az 400 TL çıkar. İlkokul öğrencileri özellikle birinci sınıflar okula yeni başladığı için onların giderleri biraz daha fazla oluyor. Kalem, silgi, kalemlik, çanta, defter geçen sene bunlar ortalama 200-250 lira civarındaydı bu sene her şeyde artış oldu” şeklinde konuştu.

“KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ÇOK YÜKSEK”

Fiyat yüksekliğinden şikâyetçi olan vatandaşlar “Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar çok yüksek. Bu sene kızım ilkokula başlayacak onun için alışveriş yapmaya çıktık ama fiyatlar bayağı pahalı. Çantalar 150 TL’den başlıyor. Daha bunun kalemi, silgisi ve forması var. İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı düşünüyoruz.” Dedi.

Anaokuluna başlayacak olan oğlu için alışverişe çıkan vatandaş Ahmet Yılmaz ise, “Oğlum bu sene anaokuluna başlayacak. Alınacak malzemelerle ilgili bir liste verdiler ama fiyatlar çok yüksek özellikle boya kalemleri ve oyun hamurlarının fiyatı çok yüksek, zaten alım gücümüz düşük bir de böyle masraflar çıkınca oldukça zorlanıyoruz” açıklamasında bulundu.