DOLAR

18,8116$% 0.01

EURO

20,4382% -0.29

GRAM ALTIN

1.164,52%-0,15

ÇEYREK ALTIN

1.917,00%-0,15

TAM ALTIN

7.647,00%-0,14

BİTCOİN

431649฿%-0.79609

İmsak Vakti a 06:06
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Ekonomi / İlk uzay parası tasarımı Türklerin!

İlk uzay parası tasarımı Türklerin!

İlk uzay parası tasarımı Türklerin!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İlk uzay parası tasarımı Türklerin!

Tarihte Lidyalılar ilk parayı bulurken, Türkler de ilk uzay parası tasarım tescillini alarak tarihe geçti.
Nft olarak tasarlanan bu para, dünyada tescil edilmiş olan ilk dijital uzay para pirimi tasarımı oldu. Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Ay’ın yörüngesine uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasası birimi olarak Dogecoin’i kabul edeceğini açıklamıştı. Ancak dünyada henüz uzay faaliyetlerinde kullanılmak üzere tescil edilmiş bir uzay para birimi bulunmamaktaydı.
Türk şirketi olan, uzay ve uydu sistemleri alanlarında ilimsel, teknolojik ve hukuki çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve ulusal ve uluslararası konferanslar, eğitimler düzenlemek hedefiyle kurulan Özel bir Uluslararası Uzay Araştırmaları Bilişim Danışmanlık Firması, Space X’den önce davranarak ilk dijital uzay para birimi tasarımını çıkardı. Şira Space Coin’in tasarımında ay yıldız ve Selçuklu yıldızı figürler ile mitolojik unsurlar göze çarpan unsurlar oldu. Dünyada tescil edilmiş olan ilk dijital uzay parasına Türkler imza atmış oldu.
Bu tasarımların uzayda mevcut olan uzay çöplerinin geri dönüşümü için kurulması planlanan Uzay Geri Dönüşüm Merkezi’nin projesinde kullanılması hedefliiyor. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da film gibi olay! Kız kaçırma mevzusunda 2 kişi yaralandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.