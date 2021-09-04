“İlk seçimlerde AKP zihniyetini ülkemizden söküp atacağız.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka’ya Çanakkale’de saldırı girişiminde bulunulmasına CHP Malatya’dan tepki geldi.

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, ‘Yaşam Hak’ otobüsü ile Çanakkale’ye giden Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyete saldırı girişiminde bulunulmasına tepkiler devam ediyor.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın yaptığı yazılı açıklamayla saldırı girişimini kınadı. Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka’nın Çanakkale’ye yaptığı ziyaretteki saldırı girişimini kınıyoruz. Bu zihniyetlerin “Bunlar daha iyi günleriniz! Durun bakalım başınıza daha neler gelecek?” anlayışından beslendiğini çok iyi biliyoruz. Siyasetçilerin görevi halkı ayrıştırmak değil, birleştirmektir.

Bizler halka kin ve nefret tohumları eken anlayışı reddediyor, ayrılığın gayrılığın olmadığı bir Türkiye’yi inşa etmek için çalışıyoruz.

Kadınların en ön saflarda yürüyen örgütlü mücadelesinden korkuyorlar, korksunlar!

Baskı ve şiddet ile bizi durduramazsınız. İlk seçimlerde AKP zihniyetini ülkemizden söküp atacağız.”

(Bülten)