İlk roket denemesi başarılı oldu

ÇİĞDEM ERHAN

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda ilk roket denemesi başarıyla fırlatıldı. Projenin mimari Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Keleş, geleceğin uzay mühendislerini yetiştirdiklerini ifade ederek, “Ben yetiştirdiğim bilim insanlarının Amerika’ya veya Rusya’ya gidip onlara hizmet etmesini istemiyorum. Kendi Türk bilim insanlarımız kendi ülkemizde çalışsınlar istiyorum” dedi.

Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrenicilerinin hazırlamış olduğu bilim projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yer aldı. Okul içerisinde düzenlenen fuara, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’ın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Fuarda öğrencilerin bilim projeleri misafirler tarafından gezilerek öğrencilerden bilgiler alındı. Ayrıca fuarda öğrencilerin tasarlamış olduğu yerli uzay roketi başarıyla fırlatıldı.

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş, TÜBİTAK 4006 Fuarı’nın ikincisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirerek, düzenlemiş oldukları fuarı gelenekselleştirmeyi düşündüklerini söyledi.

“BÜYÜK BULUŞLARIN MİMARI OLABİLİRLER”

Ali Akbaş, program açılışında bir konuşma yaparak, “TÜBİTAK ‘IN desteğiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ nı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız, ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim insanı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Biliyoruz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bugün gururla bahsettiğimiz İHA, SİHA’lar da bu tür çalışmaların bir sonucudur. Eminim ki bu tür proje çalışmalarımızın da her biri ileride büyük imzaların ilk basamağı olacaktır” sözlerini kullandı.

İLK UZAY ROKETİ FIRLATILDI

Bilim Fuarı’nın en dikkat çekici projesini Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Keleş ve öğrencilerinin yaptığı “Hava Basınçlı Su Roketi” büyük ilgi gördü.

“Yasal olan tek roket denemesi” diyen Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Keleş, projeye dair şunları anlattı:

“Hava basınçlı su roketi yaptık. Suyu dışarıya fırlatarak yukarıya doğru çıkıyor. Roketin ucunda paraşüt var ve roket belli bir yüksekliğe geldiğinde paraşüt açılıyor ve gökyüzünden süzülerek düşüyor. Öğrencilerimizin ilgisini baya bir çekti. Bir haftadır roketin son düzenlemelerini yapıyorduk. Öğrencilerimizle birlikte uzay çalışmalarını minimize edip ortaya çıkan sorunları ve aksilikleri çözüyoruz. Güzel bir fırlatma yaptık. Projedeki amacımız, öğrencilerimizin uzay teknolojilerine merakını uyandırmaktı. Öğrencilerimizi bu alana ilgisini artırmak istedik. Dünya Devletleri içerisinde sadece 10 devlet uzaya kendi uydusunu gönderebiliyor. Uydu yapabilmek basit ama o uyduğu dünyadan en az 160 kilometre uzağa gönderebilmek zor. Bunu da dediğim gibi sadece 10 devlet başarabiliyor. Biz de gençlerimizin bu alana ilgisinin artmasını ve ileriki dönemlerde bu teknoloji alanlarında hem çalışsınlar hem de bizimde bu alanda gelişmemizi sağlasınlar diye uğraşıyoruz. Yasal olan tek roket denemesi bu.”

“ÜLKEMİZE KENDİ NASA’MIZI KURALIM”

“Kendi uzay ajansımızı kuralım ve Amerika’dan gelen bilim insanları bizim ülkemizde çalışsın” diyen Keleş, ülkenin gençlerine imkan verildiğinde her şeyi başarabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi. Keleş, “Uzayla alakalı istediğiniz kadar konuşun. Ya da teleskopu kullanmadan aydan istediğiniz kadar çocuklara bahsedin. Deney yapmadan, gözleriyle görüp elleriyle dokunmazsa bu alana ilgileri olmaz ve yeterli verim alamazlar. Sadece derste görüp sonrasında unuturlar. Ama bu şekilde deneyerek, uğraşarak bir şeyler ortaya koyduğumuzda ciddi anlamda öğrencilere hem faydası oluyor hem de ilgileri artıyor. Ben yetiştirdiğim bilim insanlarının Amerika’ya veya Rusya’ya gidip onlara hizmet etmesini istemiyorum. Kendi Türk bilim insanlarımız kendi ülkemizde çalışsınlar istiyorum. Bizim gençlerimizde o potansiyele sahip. Sadece destek ve doğru teşvik edilsinler. Öğrencilerimize bu anlamda kapı açılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.